Цена в 60 долларов за баррель — сбалансирована и справедлива, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».

«В 2013 году цена была 43 доллара за баррель, в текущем — 72 доллара. Сейчас она упала, потом снова приподнялась. На мой взгляд, в районе 60 долларов — это абсолютно приемлемая величина, она нас устраивает. Та цена, о которой я говорю, она сбалансированная и справедливая», — сказал президент.