Продажи блокчейн-смартфона Finney стартуют 15 декабря на Amazon, его стоимость составит 1 тыс. долларов. А сегодня, 29 ноября, израильский стартап Sirin Labs представит его в Барселоне.

Устройство будет работать на Android и операционной системе с открытым исходным кодом SIRIN OS для поддержки криптовалютных кошельков, а также возможности холодного хранения цифровых денег, сообщает РБК .

Ранее предполагалось, что устройство будет работать на блокчейне Tangle от IOTA, однако летом 2018 года появилась информация о том, что смартфон будет использовать систему Ethereum. По словам представителей Sirin Labs, в дальнейшем Finney перейдет на собственный блокчейн.