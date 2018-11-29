Операции доступны во всех устройствах оплаты, поддерживающих данную технологию.
Владивостокский Примсоцбанк внедрил в своей эквайринговой сети поддержку бесконтактных платежей по картам «Мир». Об этом банк объявил в четверг, 29 ноября.
Как уточняется в релизе банка, операции доступны во всех устройствах оплаты, поддерживающих данную технологию.
«Мы добавили эту функцию сразу, как только появилось достаточное количество держателей бесконтактных карт национальной платежной системы», — отметил начальник отдела электронного бизнеса Примсоцбанка Андрей Грудинин.
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