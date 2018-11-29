Владивостокский Примсоцбанк внедрил в своей эквайринговой сети поддержку бесконтактных платежей по картам «Мир» . Об этом банк объявил в четверг, 29 ноября.

Как уточняется в релизе банка, операции доступны во всех устройствах оплаты, поддерживающих данную технологию.



«Мы добавили эту функцию сразу, как только появилось достаточное количество держателей бесконтактных карт национальной платежной системы», — отметил начальник отдела электронного бизнеса Примсоцбанка Андрей Грудинин.