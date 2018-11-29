вводится статья, которая наделяет «ВЭБ.РФ» новыми полномочиями по организации и координации деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития России.

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о переименовании Внешэкономбанка в «государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ», уточнении функций госкорпорации и предоставлении ей утвержденного капитала. Об утверждении президентом законодательных поправок от 28 ноября 2018 года сообщается в четверг, 29 ноября, на сайте госкорпорации.

Из документа следует, что в качестве сокращенного наименования наряду с «ВЭБ.РФ» используется также и прежняя аббревиатура «ВЭБ».

«Новое название конкретизирует роль, которую призван играть ВЭБ в решении задач, поставленных президентом России и правительством России», — подчеркивается в релизе.

В закон «О банке развития» вводится статья, которая наделяет «ВЭБ.РФ» новыми полномочиями по организации и координации деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития России. Федеральным законом предусматривается, что «ВЭБ.РФ» будет осуществлять финансовую и гарантийную поддержку отдельных институтов развития, иными способами обеспечивать исполнение ими обязательств, в том числе по выплате страхового возмещения или страховой суммы.

Поправки в Бюджетный кодекс позволяют правительству предоставлять «ВЭБ.РФ», Корпорации МСП и Российскому экспортному центру бюджетные средства для формирования утвержденного капитала.



Кроме того, уточняется механизм формирования уставного капитала «ВЭБ.РФ», АО «Российский экспортный центр» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

