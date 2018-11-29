Центробанк за неполный 2018 год провел уже 162 выездные проверки на микрофинансовом рынке. Из них 108 проверок были совершены в отношении микрофинансовых организаций (МФО), 42 проверки прошли в КПК, а 12 проверок — в ломбардах. Такой статистикой поделился заместитель руководителя главной инспекции Банка России Иван Козлов на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

Он обратил внимание на тот факт, что почти половина (80) совершенных проверок пришлась на специализированные проверки. Такой вид проверок занимает в среднем три дня и осуществляется при наличии значительного количества жалоб на МФО со стороны ее существующих или потенциальных клиентов. Срок для применения ЦБ мер воздействия на МФО по итогам проверки составляет 30 дней после ее проведения.

Козлов отмечает, что с каждым годом количество выездных проверок растет. Это в том числе связано с увеличением количества видов таких проверок.