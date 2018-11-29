В Петербурге направлено в суд уголовное дело о попытке мошенничества на 54 млн рублей. По версии следствия, обвиняемый, 41-летний мужчина, пытался по поддельному паспорту снять деньги в отделении крупного банка, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в апреле текущего года обвиняемый обратился в отделение одного крупного банка на Комендантском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга с поддельным паспортом гражданина РФ на имя клиента. Паспорт злоумышленник подделал самостоятельно. В отделении банка обвиняемый пытался обналичить денежные средства на общую сумму не менее 54 млн рублей, хранящиеся на депозитном счете потерпевшего», — рассказали в полиции.

Преступные действия были пресечены сотрудниками управления уголовного розыска при попытке обвиняемого получить денежные средства. Злоумышленник был задержан на месте совершения преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (о покушении на мошенничество).



В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Приморский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.