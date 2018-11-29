Ущерб российской финансовой сферы от кибератак в 2017—2018 годах превысил 2,96 млрд рублей. Такие данные представила член Общественной палаты РФ Елена Сутормина, выступившая накануне на тематическом круглом столе в Министерстве иностранных дел, сообщается на сайте ОП.

«Буквально в ежедневном режиме мы читаем о различных хакерских атаках на социально важные объекты. Не так давно, например, была информация о том, что под видом Центробанка РФ разослали письма с вредоносными кодами, позволяющими воровать данные, более чем в 50 российских банков. И таких примеров, к сожалению, немало», — отметила она.



«По оценкам экспертов, ущерб российской финансовой сферы от кибератак в 2017—2018 годах составил более 2,96 миллиарда рублей», — указала Сутормина в ходе выступления.