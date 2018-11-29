В составе акционеров петербургского Заубер Банка произошли изменения. Новым акционером стал Валентин Степанов, который выкупил пакет акций в размере 9,54% у двух физических лиц — Юлии Феофановой и Валерия Матвеева (по 4,77% акций), сообщили в кредитной организации.

Там напомнили, что владельцами банка являются физические лица из числа его руководителей. Ключевым акционером и бенефициарным владельцем Заубер Банка остается петербургский бизнесмен Александр Тимохин (57,7%). Другими акционерами, наряду с новым собственником — членом совета директоров банка Валентином Степановым, выступают председатель совета директоров Алексей Смолянов (16,58%), член совета директоров и член правления Алексей Еремин (6,11%), председатель правления Александр Абакумов и руководитель управления информационной безопасности и автоматизации Ганчо Иванов (по 4,77%).

«Появление нового владельца в структуре банка в большей степени плановое событие, — комментирует Алексей Смолянов. — Предложение по покупке акций было сделано еще весной этого года, когда Валентин Николаевич вошел в состав совета директоров. По итогам девяти месяцев работы банк показал положительные финансовые результаты, поэтому совершение данной сделки стало подтверждением привлекательности данного актива для инвесторов».



Валентин Степанов возглавляет советы директоров ОАО «Ямальский газоперерабатывающий химический комбинат», ООО «Транспортные системы». Ранее занимал руководящие должности во ФГУП «Крыловский государственный научный центр», компании «Силовые машины». Имеет степень кандидата технических наук, автор более чем 50 научных публикаций.

В банке подчеркивают, что участие руководства в схеме владения «обеспечивает прозрачность контроля и управления. По данным годовой отчетности, за последние три года вся чистая прибыль оставалась в распоряжении банка с целью реализации утвержденной долгосрочной стратегии развития».

