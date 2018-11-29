МТС с 1 декабря запускают продажу смартфонов по подписке, рассказал «Ведомостям» представитель компании Алексей Меркутов.

По условиям программы, покупатель ежемесячно платит за устройство фиксированную сумму, за 12 месяцев выплачивая 50% его стоимости (деньги списываются с мобильного счета), а затем меняет его на новый гаджет. В зависимости от цены нового смартфона стоимость подписки пересчитывается в меньшую или большую сторону.

Смартфон также можно будет оставить себе — тогда нужно платить за него еще шесть месяцев. В результате пользователь оплачивает не более 80% стоимости устройства, уверяет Меркутов. 20% — скидка со стороны МТС. Кроме того, покупатель получает 10-процентный дисконт и на мобильную связь МТС.

Сперва клиентам МТС будут доступны смартфоны Samsung, а с февраля 2019 года добавятся устройства Apple, Huawei и иных производителей, обещает Меркутов. «Подписаться» на смартфон можно будет во всех розничных салонах оператора. Чтобы пользоваться услугой, клиенту предстоит заключить кредитный договор с МТС Банком, при этом покупатель не только не платит проценты, но и получает скидку. Услугу нельзя считать и лизингом, поскольку клиент с самого начала становится собственником устройства, указывает Меркутов.

Акция будет доступна только для абонентов МТС — как для старых, так и для новых, которые купят сим-карту или перейдут к оператору со своим номером. В случае перехода к другому оператору обязательства перед МТС Банком остаются.



Продажи смартфонов по подписке помогут привлекать новых абонентов и сокращать отток, продвигать цифровые сервисы МТС и мобильный счет как инструмент для оплаты покупок, надеется Меркутов.



Это не первый подобный проект на российском рынке. В конце сентября Samsung объявил, что намерен предлагать в лизинг свои флагманские модели, которые можно обменивать на новинки через шесть или 12 месяцев и при желании получать в собственность. В рознице акция Samsung оказалась успешна: таким способом продаются от 70% до 75% Samsung Note 9.

Теперь операторы хотят повторить этот опыт в своей рознице. Схожий проект в декабре также собирается запустить «МегаФон», «ВымпелКом» изучает такую возможность. У Tele2 есть лишь программа рассрочки, сказала представитель оператора.