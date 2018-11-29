Мировые цены на нефть в среду, 28 ноября, продемонстрировали отрицательную динамику.



Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке просели по итогам торгов на 1,27 доллара и составили 50,29 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть тоже подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость январских контрактов на Brent понизилась на 1,45 доллара, до 58,76 доллара за баррель.