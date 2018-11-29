Российские власти при разработке мер противодействия американским санкциям не ставят перед собой задачу наказать американский бизнес, работающий в России, заявил исполняющий обязанности главы департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев.

«Сегодня еще раз хочу сказать, что не планируется каких-то попыток наказать американский бизнес, который здесь работает. Мы понимаем, что это контрпродуктивно. Мы хотим выстраивать нормально работающую экономику — так, чтоб в ней чувствовали себя хорошо даже те организации, которые попали под ограничительные меры со стороны США», — сказал он, выступая на конференции «Санкции и Россия: вместе навсегда?».

«Те контрмеры, которые мы принимаем против санкций, прежде всего направлены не на то, чтобы кого-то наказать за рубежом, а на то, чтобы обеспечить нормальное функционирование прежде всего системообразующих предприятий. Но и мы планируем создавать стабильные и предсказуемые условия работы для инвесторов, включая зарубежных инвесторов», — продолжил Тимофеев.

По его словам, Минфин сейчас фактически работает в режиме «одного окна». Тимофеев отметил, что департамент сталкивается и с еще одним моментом в работе. «Предприятия, которые попали под санкции, тоже пытаются это использовать в своих интересах и получить от государства максимум. Но, в общем, есть определенные лимиты. Собственно, Минфин выступает за бюджет, как вы понимаете… Поэтому слишком большого расходования бюджетных средств, неэкономного, тоже нельзя допустить», — добавил он.