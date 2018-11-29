Министерство финансов США официально включило в индивидуальный список санкций биткоин-адреса, связанные с двумя резидентами Ирана — Али Кхорашадизадеха и Мохаммада Горбаняна. При этом впервые в истории биткоин-адреса отнесены к идентифицирующей информации, включающей физические адреса, почтовые и email-адреса, а также прозвища.

По словам представителей Управления по контролю за финансовыми активами (OFAC), эти жители Ирана связаны с трансакциями, осуществляемыми посредством программы-вымогателя под названием SamSam. Жертвами вредоносного ПО стали около 200 объектов, сообщает ForkLog .

Таким образом, мошенники осуществили 7000 биткоин-трансакций для конвертации около 6000 BTC в свою национальную валюту. После этого фиатные деньги помещались в иранские банки. В течение двух лет вымогатели биткоинов проводили операции более чем на 40 криптобиржах. Некоторые из платформ, подчеркивают в OFAC, базируются в США.