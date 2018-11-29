Минфин не успевает в осеннюю сессию Госдумы внести законопроект, предусматривающий переход к более справедливой цене ОСАГО . Об этом представитель министерства сообщил страховщикам на встрече в среду, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Поправки в закон должен подготовить Минфин. По словам Уфимцева, сейчас министерство дорабатывает законопроект, с документом есть «сложности, споры технического характера». Теперь внести законопроект Минфин планирует в весеннюю сессию, пересказывает выступление представителя министерства Уфимцев.

Напомним, ценовая реформа ОСАГО предусматривает несколько этапов. Сначала ЦБ расширяет тарифный коридор на 20% в обе стороны: до 2 746—4 942 рублей, затем отменяется ряд коэффициентов (мощности — с 1 сентября 2019 года, региональный — с 1 сентября 2020-го).

В конце октября замминистра Алексей Моисеев рассказывал, что этот законопроект может быть принят в начале декабря, а зампред ЦБ Владимир Чистюхин не исключал, что первый и второй этапы реформы ОСАГО могут стартовать одновременно. Но этого не произошло.

Поправки, которые позволят применять индивидуальный тариф в ОСАГО, могут вступить в силу с 1 июля 2019 года, надеется Уфимцев. ЦБ намерен расширить тарифный коридор раньше — в начале 2019 года.

