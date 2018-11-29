Цель западных санкций против России — защита международного права, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, добавив, что намерена обсудить морской конфликт Москвы и Киева с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20.

«Мы не вводим санкции против России ради санкций, скорее, мы вводим санкции, чтобы дать понять, что страны имеют право на собственное развитие даже в случае их территориальной близости с Россией, — сказала она на конференции в Берлине. — Это принципы международного права».

В воскресенье три корабля украинских ВМС были обстреляны и затем задержаны российской пограничной службой при попытке пройти через Керченский пролив в порты Украины в Азовском море. Россия заявляет, что украинские корабли незаконно вошли в ее территориальные воды. Украина категорически отрицает обвинения.

Высокопоставленные политики Евросоюза призвали к ужесточению санкций против России на фоне нового витка напряженности в отношениях Москвы и Киева, однако, по словам дипломатических источников, мнения в блоке разделились, он не собирается принимать поспешных мер, если таковые вообще будут.