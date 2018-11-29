Для ограбления банкоматов не используется вредоносное ПО, а подключаемые к диспенсерам ноутбуки по окончании операции преступники забирают с собой, комментирует ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов новую волну киберограблений, которая получила название KoffeyMaker.

Случаи ограбления банкоматов в странах Восточной Европы зафиксированы в 2018 году. При этом мошенники применяли легальные программы, одной из которых оказалась модифицированная версия утилиты для тестирования работы диспенсера, выдающего деньги, – KDIAG, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Для проведения атаки необходимо было вскрыть банкомат и напрямую подключить свой ноутбук к диспенсеру через USB. После этого злоумышленник оставлял свое устройство в корпусе банкомата, закрывал его и уходил. Далее управление ноутбуком осуществлялось удаленно. Через некоторое время злоумышленники возвращались, чтобы забрать устройство.