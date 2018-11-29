За прошедшие сутки курс биткоина поднялся на 3,49% и теперь составляет 4,32 тыс. долларов. Капитализация крупнейшей криптовалюты - 75,1 млрд долларов. Таковы данные СoinМarketСap на 17.30 по мск.

Ripple падает в цене. За 24 часа он снизился на 1,15% до 0,379 доллара. Капитализация второй криптовалюты составляет 15,3 млрд долларов.

Курс ethereum повысился еще на 1,1% за сутки. Он составляет 118,9 доллара при капитализации 12,3 млрд долларов.

Курс stellar - 0,166 доллара. Таким образом, он поднялся на 2,78% за сутки. Капитализация криптовалюты составляет 3,188 млрд долларов.

Bitcoin cash подешевел на 2,9% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет 182,1 доллара. Капитализация криптовалюты - 3,184 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют - 138,9 млрд долларов.