Криптовалютная биржа OKEx сегодня сообщила о запуске своей новой инициативы – Центра реагирования на угрозы безопасности, который предназначен для выявления потенциальных проблем в системе торговой площадки и награждения пользователей, сообщающих о них.

Когда пользователь сообщает об угрозе, команда OKEx немедленно принимает в разработку полученные сведения и принимает необходимые меры. Если переданная пользователем информация подтверждается, он получает награду в форме цифровых активов, сообщает Ttrcoin .

Согласно заявлению криптобиржи, уязвимости подразделяются на следующие категории: уязвимости безопасности веб-платформы, уязвимости мобильного клиента, уязвимости безопасности API и уязвимости безопасности смарт-контрактов. Также они классифицируются по категориям риска: высший (награда в 8-10 ETH), высокий (5-7 ETH), средний (2-4 ETH) и низкий (0-1 ETH).