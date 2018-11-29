Компания Amazon запустила собственный блокчейн-сервис, чтобы помочь своим клиентам разрабатывать децентрализованные сети без необходимости тратиться на создание отдельных платформ.

Платформа Amazon Managed Blockchain представляет собой «полностью управляемый сервис, который упрощает процесс создания и управления масштабируемыми блокчейн-сетями», сообщает Ttrcoin .

Также блокчейн-платформа пригодна для хранения данных в других базах. Managed Blockchain может воспроизвести неизменяемую копию активности в блокчейн-сети с помощью Amazon Quantum Ledger Database (QLDB), полностью управляемой реестровой базы данных, что позволит анализировать активность вне сети и получать представление о трендах.

В настоящее время сервис доступен в ознакомительном режиме и позволяет всем заинтересовавшимся подать заявку на его использование. Затем пользователь сможет создать блокчейн-сеть, в которую ему предлагается либо пригласить других членов Amazon Web Services, либо «создать новых членов в своем аккаунте для симулирования сети со множеством участников».