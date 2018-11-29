Сведения об АО «Секвойя Кредит Консолидейшн» исключены из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Такое решение приняло Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве в связи с выявленными в компании нарушениями, сообщили накануне в ФССП.

Как поясняется, отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Москве в ноябре провел внеплановые проверки компании «Секвойя Кредит Консолидейшн». По результатам проверок выявлены неоднократные нарушения требований федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В частности, компанией не исполнено предписание об устранении ранее выявленного нарушения, связанного с наличием неисполненного денежного обязательства, не представлен полугодовой отчет об осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности; сайт компании в Интернете не активен. Установлено, что за период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года компания восемь раз привлекалась к административной ответственности по статье 14.57 КоАП «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».



В начале сентября стало известно, что одно из крупнейших некогда коллекторских агентств «Секвойя Кредит Консолидейшн» исключено из профильной саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» за неуплату членских взносов. По информации газеты «Коммерсант», неуплата взносов в СРО была связана с тем, что агентство фактически свернуло свою деятельность.