Инвестиционный гигант Goldman Sachs пока не приблизился к оказанию услуг по криптовалютным активам, несмотря на спрос со стороны клиентов, признал глава отдела рынков цифровых активов банка Джастин Шмидт.

По его словам, одна из причин этого — невозможность пока предложить соответствующий регулированию кастодиальный сервис, сообщает Anycoin .

«Хранение — это абсолютно необходимая основа. Кастодиальные услуги являются частью общей интегрированной системы, в которой разные составляющие обязаны хорошо и безопасно работать друг с другом, а вы должны быть в состоянии доверять всем частям в этой цепочке, начиная от покупки чего-либо до помещения на хранение на долгосрочную перспективу», — подчеркнул Шмидт.

Также он добавил, что, решив вопросы с надежным хранением, криптоактивы могут столкнуться с дополнительными препятствиями, в том числе с проблемами доверия к биржам, из-за такого риска, как взлом.