За год доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов сократилась до 8%. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в третьем квартале 2018 года доля просроченной задолженности по автокредитам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 8%, сократившись на 1,5 процентного пункта (в третьем квартале 2017 года — 9,5%)», — отмечается в сообщении.

Так, в III квартале самые низкие значения доли просрочки по автокредитам (среди 40 регионов —лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) были зафиксированы в Чувашской Республике (5,3%), Санкт-Петербурге (5,4%), Удмуртской Республике (5,6%), Архангельской (6,1%) и Рязанской (6,1%) областях, а также в Москве (6,2%) и Республике Татарстан (6,2%).

Наибольшие доли просрочки по автокредитам свыше 30 дней к общему объему действующих автокредитов продемонстрировали Новосибирская (14%), Тюменская (12%), Саратовская (10,6%) и Волгоградская (10,5%) области, а также Ставропольский край (10%), заключили в НБКИ.