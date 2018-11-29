Агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банку «Юнистрим» до «ruB+». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBB+» со «стабильным» прогнозом.



«Понижение рейтинга обусловлено ростом уровня регулятивных и операционных рисков, ставящих под сомнение эффективность текущей бизнес-модели банка. Дополнительным фактором снижения рейтинга является уязвимость конкурентных позиций банка в условиях негативного информационного фона, а также ожидаемое «Эксперт РА» давление на операционный финансовый результат в условиях мер ограничительного воздействия на отдельные виды операций банка, чем и обусловлен «негативный» прогноз по рейтингу», — поясняется в релизе агентства.

Агентство также отмечает снижение уровня информационной прозрачности банка.

«Узкая специализация банка на сегменте денежных переводов при невысоком уровне управления операционными и регулятивными рисками, недостатках в процедурах внутреннего контроля оказывает негативное влияние на оценку рыночных позиций банка», — уточняют аналитики.

Несмотря на широкую географию деятельности, силу бренда и значимые доли рынка денежных переводов, конкурентные позиции на федеральном банковском рынке в традиционных сегментах оцениваются агентством как слабые.

Умеренная оценка достаточности капитала на фоне ожиданий по снижению операционной эффективности. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие.