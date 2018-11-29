Бывший главный технический директор Huobi Джеймс Ю планирует до конца года запустить в Сингапуре новую криптовалютную биржу под названием BHEX, которая будет оснащена децентрализованной системой хранения и клиринга активов, разработанной компанией Bluehelix Джеймса Ю. Он обещает сделать технологию открытой после полного завершения ее разработки.

Проект привлек 15 млн долларов финансирования от крупных компаний отрасли, включая OKex и Huobi — экс-работодателя Джеймса Ю. Кроме того, компания провела токенный раунд, для которого отобрала 40 фондов, среди которых DHVC, Dfund, BlockVC и Genesis Capital, сообщает Anycoin .

На данный момент Bluehelix создала децентрализованное кастодиальное решение, на которое получила патент.

Биржа также заявила о планах открыть офисы в Сингапуре, Великобритании и США. Ее глабальным управляющим директором стал еще один бывший работник Huobi — Тайлер Ву.