На российском рынке финансовых технологий сейчас трудятся около 3,7 тыс. человек. В среднем в одной финтех-компании работают 15 человек. Такими данными поделилась руководитель исследовательского центра компании Deloitte СНГ Лора Накорякова в рамках Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

При этом на финтех-рынке России обслуживаются 102 тыс. человек (среднее количество финтех-клиентов сегмента b2c) и 352 компании (среднее количество клиентов b2b).

Средний возраст финтех-компании в России составляет три года.

По словам Накоряковой, в целом настроения на финтех-рынке оптимистичные. Так, 76% его участников положительно оценивают положение дел в отрасли.