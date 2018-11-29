Чистая прибыль МТС Банка по итогам девяти месяцев 2018 года по МСФО составила 673 млн рублей, что на 9% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход банка до формирования резервов вырос на 21% за отчетный период и составил 6,8 млрд рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 41%, а операционный доход вырос на 21%.

Активы банка на 30 сентября выросли на 3,6% по сравнению с началом года, достигнув 147,6 млрд рублей.