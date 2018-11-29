Чистая прибыль банковской группы Новикомбанка по МСФО в январе —сентябре 2018 года составила 13,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Чистый процентный доход за отчетный период вырос на 42% по отношению к аналогичному показателю 2017-го (до 8,8 млрд рублей), валовый процентный доход увеличился на 20% (до 19,2 млрд рублей).

Рост показателей прибыли банка достигнут благодаря позитивной динамике кредитного портфеля. По состоянию на 1 октября активы группы Новикомбанка оценивались в 355 млрд рублей.

«Кредитный портфель финансовой организации, образующий основную статью активов группы, по итогам отчетного периода вырос на 38% относительно соответствующего показателя 2017 года и составил 223 миллиарда рублей. Рост кредитного портфеля обусловлен наращиванием объемов финансирования, предоставленного Новикомбанком предприятиям машиностроения и других высокотехнологичных отраслей промышленности», — прокомментировали в банке.