Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26% и составила 41,5 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход за девять месяцев 2018 года достиг 103,9 млрд рублей, что на 6,2% превышает показатель за девяти месяцев 2017 года — 97,8 млрд рублей.Чистые комиссионные доходы составили 13,7 млрд рублей в сравнении с 10,9 млрд рублей за тот же период 2017 года.

Активы на 30 сентября 2018 года составили 6,21 трлн рублей в сравнении с 5,51 трлн рублей на 1 января 2018 года.

Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 9,7% и 0,9%, соответственно в сравнении с 6,2% и 0,6% за 2017 год.