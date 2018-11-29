Чистая прибыль госкорпорации «ДОМ.РФ» за девять месяцев 2018 года снизилась на 1,2 млрд рублей, или на 11,2%, по отношению к аналогичному периоду 2017-го и составила 9,89 млрд рублей по МСФО, сообщили в пресс-службе «ДОМ.РФ».

Рентабельность собственных средств за отчетный период увеличилась на 2 п.п — до 12,4%. Чистые процентные доходы составили 14,315 млрд рублей, увеличившись на 8532 млн рублей, или на 3,9%.

Достаточность собственных средств по состоянию на 30 сентября 2018 года была равна 14,2%.

Операционные расходы за первое полугодие составили 5,11 млрд рублей (снижение на 7,27 млрд рублей, или на 142,5%). Портфель ипотечных активов на 30 сентября 2018-го составил 383,719 млрд рублей, снизившись с начала года на 8,571 млрд рублей, или на 2,2%.

«По итогам трех кварталов рентабельность собственных средств «ДОМ.РФ» существенно превысила цели, предусмотренные стратегией и долгосрочной программой развития, и достигла 12,4%. Качественные финансовые результаты способствовали росту достаточности собственных средств группы и позволили наблюдательному совету «ДОМ.РФ» принять решение о выплате дополнительных промежуточных дивидендов в федеральный бюджет в размере 5,7 миллиарда рублей», — подчеркнул генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник.