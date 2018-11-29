Чистая прибыль банка «Уралсиб» за девять месяцев 2018 года выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 6,62 млрд рублей, свидетельствуют данные отчетности банка.

Чистый процентный доход банка также вырос за три квартала по сравнению с прошлым годом на 28,9% — до 17 млрд рублей. Чистый комиссионный доход также продемонстрировал рост на 20,5%, до 5,6 млрд рублей.

Активы банка с начала года уменьшились на 30% и составили 466,4 млрд рублей.

На 1 октября 2018 года капитал Банка составил 85, 3 млрд рублей.