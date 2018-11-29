Финансовые показатели российских институтов развития в силу различных причин в настоящее время находятся под давлением. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2018 года.

Так, общегрупповые финансовые результаты «ДОМ.РФ» существенно скорректировались в связи с присоединением банка «Российский Капитал», поясняет регулятор. Еще одним вызовом для «ДОМ.РФ» может стать расширение профиля рисков в связи с планируемым участием организации в новом механизме финансирования жилищного строительства, предусматривающем выпуск нового вида гарантий. На этом фоне Национальным советом по обеспечению финансовой стабильности в октябре 2018 года было рекомендовано установить на законодательном уровне пруденциальные нормативы для «ДОМ.РФ».

Убыточность другого института развития — Корпорации МСП по итогам первого полугодия 2018 года была связана с сокращением доходности финансовых вложений (на них приходится основной объем активов), а также с увеличением расходов по формированию резервов под выплаты по гарантиям на фоне роста портфеля гарантий, отмечает регулятор. При этом для Корпорации МСП характерна дотационная бизнес-модель: стимулирование кредитования субъектов МСП за счет гарантий института развития при минимальном уровне комиссионного вознаграждения и покрытие потерь за счет государства.



Зависимость от бюджетной поддержки характерна и для ВЭБа, который продолжает процесс восстановления деятельности и оптимизации бизнес-процессов с целью перезапуска в рамках новой стратегии развития до 2021 года, добавляют в ЦБ.