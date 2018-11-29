Банк России считает необходимым дополнить типовой договор потребительского кредита (займа) в обозримой перспективе. Об этом сообщил журналистам начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков в кулуарах Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

Каждый типовой договор потребительского кредита или займа в России должен быть представлен исключительно в табличной форме, этого требует существующее законодательство. Однако не все пункты этой формы одинаково понятны заемщикам.

«Мы планируем оценить в разных фокус-группах заемщиков (разный возраст, уровень образования и так далее), как ими воспринимается табличная форма с индивидуальными условиями кредита или займа. После этого, с учетом позиции профессиональных кредиторов (банки, МФО, КПК, ломбарды. — Прим. ред.), мы хотим сформулировать и направить субъектам законодательной инициативы предложения о возможной корректировке норм закона, чтобы условия кредитного договора были максимально понятны любому заемщику», — отметил Чирков.

По его словам, речь идет не об изменении имеющейся табличной формы кредитного договора, а о дополнении ее существующих пунктов либо корректировке имеющихся формулировок.

«Табличная форма в целом показывает свою эффективность. Она воспринимается лучше, чем три страницы сплошного текста», — указывает Чирков.