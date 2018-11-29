Стоимость январских фьючерсов нефти Brent в ходе торгов четверга опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с 25 октября 2017 года, свидетельствуют данные Международной биржи ICE.



Так, по состоянию на 11:42 мск стоимость барреля Brent составила 57,68 доллара за баррель, к 12:10 мск цена восстановилась до 58,41 доллара (минус 0,34% к уровню предыдущего закрытия).

К 12:12 мск котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке упали на 0,49 доллара и составили 49,8 доллара за баррель.

«По информации из деловых кругов, ситуация на мировом рынке черного золота, где было зафиксировано существенное падение цен, играет на руку крупнейшим импортерам нефти, в числе которых сегодня находятся США и КНР. Это может служить сигналом о скором прекращении торговой войны между Вашингтоном и Пекином, о чем, скорее всего, будет объявлено Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе в период с 30 ноября по 1 декабря. Мы по-прежнему видим таргет по ценам на нефть около 50 долларов. Единственное, что может помешать данному сценарию, это серьезное сокращения квот со стороны ОПЕК+, что с нашей точки зрения в текущей ситуации маловероятно», — прокомментировал директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.