Отдельные участники микрофинансового рынка оказались вовлечены в «строительство» финансовых пирамид. Такое заявление сделал заместитель руководителя главной инспекции Банка России Иван Козлов на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

Козлов отметил, что это единичные случаи. Большинство таких микрофинансовых организаций уже выведены из реестра ЦБ, а оставшиеся находятся на этапе исключения из реестра.

Козлов также перечислил признаки финансовых пирамид, которые выделяет ЦБ.

Во-первых, это агрессивное привлечение денежных средств. Оно предполагает «гарантированную» доходность существенно выше рыночной, широкий географический охват и распространение рекламы на всех возможных площадках.

Еще одним признаком пирамиды является несоответствие объемов привлекаемых личных сбережений граждан объемам выдаваемых займов (обычно это видно в отчетности компании и различных рейтингах МФО. — Прим. Банки.ру).



Также признаком финпирамиды может быть кассовый дефицит в компании. Как правило, его вызывает пролонгация договоров привлечения средств и осуществление текущих выплат за счет вновь привлекаемых клиентов.

