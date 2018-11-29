Банк России рассматривает возможность пересмотра в 2019 году параметров предоставления безотзывных кредитных линий в целях снижения зависимости банков от данного инструмента. Об этом говорится в опубликованном регулятором «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2018 года.

Центробанк констатирует, что риски ликвидности банковского сектора в указанный период оставались на приемлемом уровне на фоне структурного профицита ликвидности. Большинство кредитных организаций с большим запасом соблюдают нормативы Н2 и Н3. Позитивную динамику нормативов ликвидности демонстрируют преимущественно системно значимые кредитные организации; у прочих банков значения нормативов Н2 и Н3 за полгода снизились, но оставались значительно выше минимально допустимого уровня.

При этом для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27) отдельные системные банки продолжают использовать безотзывные кредитные линии (БКЛ), указывают в ЦБ.

«На уровне российского финансового рынка в целом объем активов, соответствующих критериям «Базеля III», постепенно увеличивается с начала 2015 года. В целях снижения зависимости банков от БКЛ Банк России рассматривает возможность пересмотра в 2019 году параметров предоставления указанного инструмента. Ввиду этого банки, испытывающие дефицит высоколиквидных активов по причине особенностей их бизнес-модели, должны предпринять необходимые меры по снижению своей зависимости от БКЛ», — предупреждает регулятор.



ЦБ с 1 января 2016 года ввел норматив краткосрочной ликвидности для системно значимых кредитных организаций, предусмотрев возможность открытия таким организациям (а также их «дочкам» с капиталом более 25 млрд рублей и долей системного банка более 50%) безотзывной кредитной линии с лимитом не более величины регулятивной оценки размера дефицита высоколиквидных активов. Безотзывная кредитная линия открывается Банком России на один год (с возможностью открытия новой по истечении этого срока). За право использовать БКЛ организация платит 0,15% от величины установленного в договоре максимально возможного лимита, а ставка по кредитам, которые могут быть предоставлены в рамках БКЛ на срок до 90 дней, равна ключевой ставке ЦБ плюс 1,75 процентного пункта (сейчас — 9,25% годовых). Банк России не может расторгнуть договор до истечения срока действия безотзывной кредитной линии и изменить ее параметры в одностороннем порядке.