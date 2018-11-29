Ситуация на российском финансовом рынке обострилась в августе, однако во второй половине сентября конъюнктура улучшилась. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2018 года.

Регулятор констатирует, что ухудшение восприятия рисков России инвесторами произошло как в условиях общего роста рыночной волатильности в странах с развивающимся рынком, так и на фоне публикации в США серии законопроектов об антироссийских санкциях. Нерезиденты заметно сократили объем своих вложений в российские облигации федерального займа: доля ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ снизилась с 33,7% на 1 апреля до 24,4% на 1 ноября 2018 года. Наибольшая интенсивность выхода наблюдалась в ответ на апрельские санкции и сворачивание иностранными инвесторами стратегии carry trade в июне.

Анализ чувствительности кривой доходности ОФЗ к чистым продажам нерезидентов за период II—III кварталов 2018 года показывает, что без учета стрессовых эпизодов дневное сокращение объема вложений в ОФЗ нерезидентами на величину в 1 млрд рублей приводит к росту доходностей в среднем за период на 0,64 базисного пункта. Стрессовые эпизоды дают дополнительную надбавку к доходности, ее размер возрастал с 0,19 б. п. в апреле и 0,58 б. п. в июне до 0,85 б. п. в августе. Однако после первоначально сильной реакции рынка на обсуждение санкций в сентябре произошла коррекция, и указанная надбавка за стрессовый эпизод снизилась до 0,52 б. п.

При этом, по данным ЦБ, «в октябре стрессовых эпизодов продаж ОФЗ нерезидентами не наблюдалось».



В докладе подчеркивается, что, несмотря на периодические всплески волатильности, российские финансовые рынки продемонстрировали устойчивость к внешним рискам, а принятые Банком России меры оказали благоприятное стабилизирующее воздействие. В числе прочего отмечается, что, как показывают результаты ежегодного опроса 24 крупнейших кредитных организаций, валютной ликвидности у крупных банков в целом достаточно для покрытия обязательств в иностранной валюте.