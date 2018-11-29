Банк России ожидает, что законопроект о создании официального реестра кредитно-потребительских кооперативов (КПК) будет принят Госдумой уже весной 2019 года. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

На данный момент существует только реестр КПК, который ведется на основе данных Федеральной налоговой службы и обновляется после получения кооперативом ЕГРЮЛ. При этом среди нефинансовых кредитных организаций регулятор официально ведет только реестр микрофинансовых организаций. ЦБ РФ имеет право исключать из него МФО в случае нарушения ими правил осуществления правомерной деятельности или несоблюдении требований регулятора. После исключения из реестра МФО такая организация не может продолжать работу на российском рынке.

«Речь идет о том, чтобы в первую очередь установить реестр для КПК наравне с аналогичным реестром, который сегодня действует в отношении микрофинансовых организаций. Нам бы хотелось, чтобы участники профрынка могли осуществлять свою деятельность на рынке КПК не только после того, как они попали в ЕГРЮЛ, а после включения в реестр, который ведет ЦБ. Тогда и наши механизмы контроля будут более действенными, — рассказал Чистюхин. — Когда мы увидим какую-то недобросовестную практику, то сможем такой КПК исключить из реестра».

После принятия законопроекта при исключении из реестра кооператив потеряет право на привлечение новых пайщиков и их средств.

Кроме этого, в законопроекте будет рассмотрен вопрос введения общности КПК.

«Это также важно, так как мы считаем, что КПК — это специальное объединение, которое не может действовать на тех же самых основах, что и кредитные организации или МФО, — говорит Чистюхин. — Это должно быть объединение граждан на основе каких-то общих, единых признаков географического положения этих граждан либо специализации по профессии. Создание таких спецобъединений поможет нам лучше регулировать взаимоотношения с КПК и в итоге защищать пайщиков от тех компаний, которые под эгидой КПК собирают деньги и не собираются осуществлять свою реальную функцию как кассы взаимопомощи».