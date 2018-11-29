Принято решение об эмиссии двух новых выпусков купонных облигаций Банка России общим номинальным объемом 1 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Номинальный объем КОБР-16 и КОБР-17 составит по 500 млрд рублей, свидетельствуют материалы ЦБ. Номинал облигаций равен 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности (92 дня). Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Запланированная дата начала размещения 16-го выпуска КОБР — 11 декабря этого года. Погашение бумаг и выплата купонного дохода должны состояться 13 марта 2019 года. Для 17-го выпуска КОБР эти даты — 15 января и 17 апреля 2019 года соответственно.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.

Начиная с августа 2017 года размещались 15 выпусков КОБР, первые 12 на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме: 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, пятый, шестой и седьмой выпуски были, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд, 300 млрд, 400 млрд и 500 млрд рублей соответственно. Восьмой выпуск КОБР был размещен на 196,9 млрд рублей по номиналу при его общем объеме 700 млрд, девятый выпуск — на 767,7 млрд рублей при общем объеме 800 млрд, десятый — на 706,6 млрд из 800 млрд, 11-й — на 652,8 млрд из 800 млрд, 12-й — на все 900 млрд рублей.



По состоянию на 29 ноября объем находящихся в обращении КОБР-13 составляет 900 млрд рублей по номиналу, облигаций 14-го выпуска — 500 млрд: эти выпуски были размещены в полном объеме. КОБР-15 пока были размещены в объеме 216,9 млрд рублей при предложении на 500 млрд.