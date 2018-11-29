Сохраняющийся ускоренный рост ссудной задолженности в сегменте потребительского кредитования пока не приводил к росту долговой нагрузки россиян, однако в условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2018 года.

Регулятор сообщает, что в сегменте необеспеченного потребительского кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 20,7% на 1 октября 2018 года, в сегменте рублевого ипотечного кредитования — 25,6%.

«Ускоренный рост ссудной задолженности пока не приводил к росту долговой нагрузки населения, так как компенсировался снижением уровня процентных ставок в экономике. Качество новых поколений необеспеченных потребительских кредитов в 2017 году оставалось выше уровня кредитов, выданных в 2016-м, и наряду с ростом портфеля обеспечило банкам снижение доли ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней до 10,4% на 1 октября 2018 года (13,9% годом ранее)», — говорится в обзоре.

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в рублях остается на исторически минимальном уровне — 1%, свидетельствуют данные ЦБ.

«Однако в условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011—2014 годов», — предупреждает регулятор.



Также отмечается, что качество портфеля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, оставалось неизменным: доля ссуд IV и V категорий качества за II—III кварталы по банковскому сектору в целом сохранилась на уровне 12,4%. С исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, снижение доли «плохих» ссуд было незначительным (на 0,1 процентного пункта, до 8,3%). По кредитам в рублях наблюдалось сохранение кредитного качества (доля «плохих» ссуд — 13,5%) по банковскому сектору в целом, в то время как качество кредитов в иностранной валюте продолжило ухудшаться (рост просрочки на 0,2 п. п., до 10%). «Это обусловлено реализацией рисков, накопленных до 2015 года, когда кредиты в иностранной валюте предоставлялись заемщикам из строительной и торговой отраслей, не имеющим валютной выручки», — поясняет регулятор.