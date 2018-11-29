Банк России в рамках борьбы с нелегальными кредиторами предлагает лишить их права требовать от заемщика возврата долга, в том числе в судебном порядке. Планируется запретить продавать долги кому-либо, кроме профессиональных кредиторов или коллекторов, пишет «Коммерсант».

Регулятор подготовил поправки к законам «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности», по которым нелегальные кредиторы (физическое или юридическое лицо, предоставляющее займы более четырех раз в год и не регулируемое ЦБ) не смогут требовать от граждан возврата займов. Так ЦБ пытается пресечь практику массовой выдачи нелегальных кредитов населению и взыскания их затем через суд.

О подготовке поправок также упомянул в интервью РИА Новости 28 ноября директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков: «Эту норму можно будет широко использовать на практике… Суд будет иметь возможность отказать такому кредитору в праве взыскивать долг». Одновременно поправки запрещают уступать права требования по потребительским кредитам или займам кому-либо, кроме профессиональных кредиторов или коллекторов.

В ЦБ уточнили, что изменения не будут иметь обратной силы.

Рынок «черного кредитования» оценивается сейчас в 100 млрд рублей в год и растет, но эксперты признают эффективность поправок «ограниченной». Они считают идею неоднозначной и видят в ней дополнительные риски для граждан. Так, партнер «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая отмечает, что могут пострадать и легальные кредиторы: «Грань между законопослушным гражданином, одолжившим кому-то деньги, и ростовщиком на момент обращения в суд очень тонка. В результате будут нарушены законные интересы неограниченного круга лиц». При этом, подчеркивает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, уже сейчас предусмотрены специальные способы защиты прав граждан, начиная с признания сделок кабальными и заканчивая личным банкротством.