Несмотря на то, что рынок ICO в настоящий момент мертв, это не станет препятствием для неизбежного роста криптовалютной отрасли, заявил основатель и CEO компании Digital Currency Group Барри Силберт.

«Рынок ICO мертв. Сейчас имеется отсутствие спроса на ICO, и есть все эти спонсоры, поднявшие кучу биткоинов и еthereum, которые они теперь начинают продавать. Также есть все эти крипто-фонды, которые привлекли средства, и теперь им нужно рассчитываться», — пояснил Силберт.

Как сообщает ForkLog , по мнению Силберта, отсутствие стабильности на криптовалютном рынке является неизбежной болезнью роста, сопровождающей любое новое явление. Чтобы увидеть картину в более глобальной перспективе, необходимо посмотреть на прошлые пузыри и коррекции.

По его словам, в данный момент происходят изменения, которые никак не связаны с ежедневными колебаниями криптовалютного рынка — в отрасли начинают участвовать институциональные инвесторы.