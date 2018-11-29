На Банки.ру появился новый продукт — калькулятор cash back , позволяющий пользователям подобрать себе карту с максимальным доходом.



Почти каждый житель России пользуется хотя бы одной банковской картой. Как правило, это зарплатная карта. Такая карта не дает своему держателю тех преимуществ, которые есть на рынке банковских карт. Сегодня банки в борьбе за клиента активно предлагают всевозможные программы лояльности. Самой популярной является cash back — возврат части потраченных средств. Две трети карт, оформленных через финансовый супермаркет Банки.ру, — именно карты с cash back.

Мы заметили, что не всем пользователям интересно универсальное решение, когда cash back в размере 1—1,5% выплачивается за любые покупки. Некоторые оформляют карту специально для покупок на АЗС, другие — ищут выгоду в супермаркетах или в ресторанах. Но не все знают, что существуют карты с повышенным возмещением в отдельных категориях.

Поэтому мы на Банки.ру создали калькулятор , который позволяет подобрать карту «под себя», исходя из характера ежемесячных трат. Он учитывает повышенный cash back, установленный в отдельных категориях покупок, а также стандартное возмещение за другие безналичные траты. Намного выгоднее выбрать карту, категории начисления cash back по которой максимально подходят именно вам.

«Например, при сумме покупок 50 тысяч рублей в месяц карта с кешбэком «1% на все» принесет 500 рублей. А если вы точно знаете, что из 50 тысяч рублей на кафе и рестораны тратится 10 тысяч рублей, то, выбрав карту с повышенным возмещением 5% в указанной категории и 1% на все за остальные покупки, доход по итогам месяца составит 900 рублей (10 000 х 5% + 40 000 х 1%)», — поясняет руководитель отдела анализа банковских продуктов Банки.ру Екатерина Марцукова.



Чтобы калькулятор сash back подобрал для вас карту с максимальной доходностью, просто укажите расходы за месяц на продукты питания, АЗС, кафе и рестораны, развлечения и прочие траты, которые не вписываются в вышеуказанные категории. А если вы привыкли не только тратить, но и хранить на карте свои средства, обязательно задайте сумму этих средств в соседнем поле. В результате вы получите список карт с максимальной доходностью: сначала — карты, приносящие наибольший доход, а далее — в порядке его убывания.

