В размещении нового выпуска еврооблигаций Минфина приняло участие большое количество банков, на которые пришлось 64% бумаг, рассказал журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» (выступил организатором размещения) Андрей Соловьев.

По его словам, инвестиционные фонды выкупили 27% выпуска, страховые и пенсионные компании — 7%, 2% — прочие инвесторы.

«Мы уже на прошлой неделе общались с инвесторами и планировали размещение на вторник. Несмотря на новостной фон, было очень много хороших комментариев от банков. Все, кто хотел купить бумаги, сделали это. При этом мы увидели имена, которые не покупали суверенные евробонды РФ в долларах. Конечно, как обычно, были и такие инвесторы, которые решили покупать эти бумаги на вторичном рынке», — рассказал он в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!».

Евробумаги менее подвержены давлению, потому что это существенно менее ликвидный рынок, отметил он. «Выходя с размещением в евро, ты не размахиваешь красной тряпкой перед американским казначейством, поэтому и с этой точки зрения было правильное решение делать размещение в евро», — добавил Соловьев.

«Мы с самого начала хотели сделать размещение объемом в один миллиард евро, потому что это минимальный объем для суверенного заемщика. Также хотели сделать сделку одним днем. Сделка была комфортно переподписана», — заключил он.

Ранее Минфин России успешно разместил новый выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с доходностью 3% годовых на семь лет. Большую часть выпуска купили инвесторы из Великобритании, из континентальной Европы — 18% выпуска, еще 3% досталось инвесторам из США, 24% — российским инвесторам.