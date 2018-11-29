Теперь максимальная ставка по базовой линейке вкладов в рублях достигла 7,65% годовых, а в долларах — 3,5 % годовых.

Процентная ставка по вкладу «Высокий доход» достигает 7,65% годовых при размещении в депозит более 600 000 рублей сроком на 550–731 день. При сумме вклада от 30 000 до 600 000 рублей доходность при таком же сроке размещения составит 7,4% годовых.

Депозит «Пополняемый доход» открывается на срок от 91 до 370 дней. Размер процентной ставки зависит от фактического срока размещения денежных средств на вкладе. Максимальная ставка позволяет получать доход до 6,5% годовых при сумме вклада от 600 000 рублей (при меньшей сумме вклада максимальная ставка установлена на уровне 6,25% годовых). Пополнять вклад можно в течение всего срока (за исключением последних 30 дней). +

Ставки по депозиту «Управляемый доход» в рублях достигают 6,25% годовых при размещении суммы свыше 6 00 000 рублей на 550–731 день. Доходность при сумме вклада менее 600 000 рублей при таком же сроке составит 6,0% годовых. Условия вклада предусматривают пополнение и частичное расходование средств до суммы неснижаемого остатка.

Указанные максимальные ставки доступны при размещении вкладов в системе «ЗЕНИТ Онлайн». В отделениях открыть вклад с такими же условиями могут пенсионеры.

Максимальная ставка по вкладу «Высокий доход» в долларах теперь составляет 3,5% годовых. Она действует при размещении более 10 000 долларов США на 550–731 день. При меньшей сумме вклада и таком же сроке доходность составляет 3,4% годовых.

Депозит «Пополняемый доход» теперь позволяет получать 3,0% годовых при сумме вклада от 10 000 долларов США и сроке от 271 до 370 дней (при меньшей сумме максимальная ставка установлена на уровне 2,9% годовых). Вклад можно пополнять в течение всего срока (за исключением последних 30 дней).

Ставка по вкладу «Управляемый доход» увеличена до 2,5% годовых при размещении более 10 000 долларов США на срок 550–731 день. При сумме вклада менее 10 000 долларов США доходность при таком же сроке составляет 2,4% годовых. Условия вклада предусматривают пополнение и частичное расходование средств до суммы неснижаемого остатка.

Подробнее ознакомиться с условиями вкладов можно на сайте Банка ЗЕНИТ.