Доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов резко снизилась в первом полугодии. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2018 года.

«В первом полугодии 2018 года отмечается резкое снижение доходности пенсионных накоплений — до 4,3% в годовом выражении, что было связано с реализацией кредитного риска по активам ряда НПФ», — указано в обзоре. Для сравнения уточняется, что «показатель трехлетней кривой бескупонной доходности по итогам полугодия был равен 7,25% годовых». Средневзвешенная доходность НПФ без учета фондов, проводивших списание и переоценку низкокачественных активов, составила 8,3%.

В то же время в ЦБ констатируют, что среднее кредитное качество портфелей пенсионных накоплений повысилось, в том числе за счет продолжающегося увеличения доли вложений в государственный сектор (за девять месяцев 2018 года — с 24,3% до 37,5%). Данная тенденция была обусловлена привлекательной доходностью ОФЗ, а также необходимостью прохождения фондами стресс-тестирования. Введение обязательного стресс-тестирования портфелей пенсионных резервов с 2019 года будет способствовать росту вложений НПФ в ОФЗ и дальнейшему повышению кредитного качества пенсионных средств, рассчитывает регулятор.

В отдельном сообщении, которое также опубликовано в четверг, ЦБ докладывает, что совокупный объем пенсионных средств НПФ в III квартале 2018 года увеличился на 0,2% и составил 3,9 трлн рублей. Величина пенсионных резервов выросла на 1,3% до 1,2 трлн.

Количество участников добровольной пенсионной системы практически не изменилось, как и число застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию (ОПС): 6,2 млн и 37 млн человек соответственно.



Объем пенсионных накоплений незначительно сократился — до 2,6 трлн рублей, в том числе за счет роста пенсионных выплат по ОПС в связи с увеличением числа застрахованных лиц, получающих пенсию.