В ноябре банк «Хоум Кредит» запустил образовательную платформу SkillGO, с помощью которой любой человек может развить и улучшить лидерские навыки. Каждое короткое видео на платформе SkillGO раскрывает отдельный навык персонального лидерства, командного, профессионального.

Посмотреть видео-уроки и улучшить лидерские навыки бесплатно может любой желающий. Для этого нужно указать e-mail и создать пароль или войти через профиль социальной сети. Можно выбирать и смотреть видео по отдельным темам, а можно пройти весь курс целиком, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В целом на портале будет размещено более 70 видео, раскрывающих тему лидерства. В настоящий момент доступны более 20 уроков, их число будет постепенно увеличиваться.