Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам лишившихся лицензии Русского Ипотечного Банка и банка «Первомайский». Соответствующее сообщение размещено на сайте агентства.

Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям Русского Ипотечного Банка.

Также ПАО «Сбербанк» будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Первомайский», проживающим во всех субъектах РФ, кроме Крыма и Севастополя. Там выплаты вкладчикам будет осуществлять РНКБ.

5 декабря 2018 года агентство начнет прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 4 декабря 2018 года на сайте агентства и 5 декабря в «Российской газете».