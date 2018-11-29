У рубля на сегодня нет поддержки, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов.

По его словам, нефть каждый день обновляет минимумы. Рынок может проигнорировать азиатское восстановление. Пик налоговых платежей пройден. Банк России заявил о возвращении на валютный рынок. Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на грани срыва из-за украинского конфликта.

«Технический анализ указывает на падение курса доллара до 66,25 рубля, внешний фон – на повышение до 67,60 рубля. Евро может остаться торговаться под уровнем 76,45 рубля», - прогнозирует эксперт.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, сегодня доллар немного снижается на мировом рынке, что является позитивом для рубля. Однако о существенном укреплении российской валюты можно забыть после объявления главы ЦБ о серьезности намерений начать покупку валюты на открытом рынке в середине января.

«До конца недели актуальным для рубля является диапазон 66,3-67,5 рубля за доллар», - пояснил аналитик.

«Окончание налогового периода, снижение нефтяных котировок и заявление ЦБ РФ о возврате к покупкам валюты на рынке с середины января, может сегодня оказать давление на рубль. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,3-67,6 рубля, для европейской валюты — 75,4-76,9 рубля», - комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.