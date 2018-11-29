Валютные интервенции, которые регулятор намерен возобновить в январе 2019 года, могут не оказать значительного влияния на курс российской валюты, считают аналитики Альфа-Банка.

«Не стоит воспринимать данную новость как однозначно негативную», — написала в слоем обзоре главный экономист банка Наталья Орлова.

По ее оценке, в условиях низких цен на нефть объем покупок валюты в I квартале 2019 года может составить 12—16 млрд долларов, или по 3—4 млрд долларов в месяц. А этого, считает эксперт, недостаточно, чтобы сильно повлиять на курс рубля. Что касается покупки примерно 30 млрд долларов, отложенной при изменении бюджетного правила в сентябре 2018-го, то она будет растянута на следующие три года, напоминает Орлова.

О том, что с января могут возобновиться покупки валюты на рынке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовет!». «При сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках мы считаем возможным возобновление регулярных покупок в следующем году после новогодних праздников, 15 января», — сказала она. Регулятор не выходил на рынок с валютными интервенциями с сентября. Ранее представители ЦБ также не исключали, что в случае возникновения рисков для финансовой стабильности мораторий может действовать и в 2019 году.