Акционеры Абсолют Банка, которому рейтинговое агентство Moody's неделю назад снизило рейтинг с «В1» до «B2», запланировали вновь докапитализировать банк. Вопрос о докапитализации на 6 млрд рублей вынесен на внеочередное собрание акционеров 27 декабря, следует из решения совета директоров Абсолют Банка. Предыдущая докапитализация на такую же сумму была проведена в августе 2018 года.

Допэмиссию акций Абсолют Банка должны будут выкупить действующие акционеры (суммарно контролируют почти 100% акций банка) — УК «Трансфингруп», УК «Тринфико», ЗАО «Лидер» и ПАО «Объединенные кредитные системы», связанные с учрежденным РЖД негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние». НПФ сейчас находится в процессе акционирования, после чего у него появятся новые собственники — 50% минус одна акция будет владеть Газпромбанк, структура Россельхозбанка — ООО «РСХБ Управление активами» — получит 19,5%, а РЖД сохранят долю в размере 25% плюс одна акция.

В ходе новой допэмиссии ценные бумаги планируется выкупать по цене 26,74 рубля за акцию (на основании оценки ЗАО «Российская оценка»). Исходя из увеличенного капитала (вырастет на 31,4%, до 9,4 млрд рублей) стоимость банка оценена в 25,1 млрд рублей, в ходе предыдущей докапитализации банк оценивался немногим меньше — в 24,8 млрд рублей.

Абсолют Банк ожидает, что процесс докапитализации на 6 млрд рублей завершится весной 2019 года. Ожидается ли изменение долей акционеров по итогам выкупа допэмиссии, в банке не сообщили, отметив, что акционеры будут принимать решение о выкупе акций непосредственно перед началом их эмиссии. «Акционеры увеличивают капитал банка последовательно — для реализации целей и задач утвержденной стратегии», — пояснила РБК председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

Докапитализация Абсолют Банку в основном требуется из-за Балтинвестбанка, взятого группой на санацию в конце 2015 года, и введения нового стандарта отчетности МСФО 9, потребовавшего единовременного увеличения отчислений под обесценение кредитов.

Из-за перехода на новые стандарты Абсолют Банк лишился на конец 2017 года 65% капитала, писали в своем исследовании аналитики рейтингового агентства Fitch. Новый стандарт вводит понятия «кредиты второй стадии» (необесцененные кредиты, но с существенным увеличением кредитного риска) и «кредиты третьей стадии» (обесцененные). По МСФО 9 у Абсолют Банка суммарные показатели чистых (за вычетом резервов) кредитов второй и третьей стадий достигли 539% от капитала, подсчитывали летом в Fitch. Причина таких показателей — санируемый Балтинвестбанк, без его учета отношение кредитов второй и третьей стадий за вычетом резервов к капиталу Абсолют Банка было бы на уровне 90% капитала, комментировали в банке, отмечая, что уровень покрытия резервами таких кредитов у группы выше, чем в среднем по рынку.