На 30 сентября 2018 года в России действовала 2 001 микрофинансовая организация. За последние 12 месяцев снижение общего количества МФО продолжалось умеренными темпами, в итоге рынок 288 компаний, то есть сократился в количественном выражении на 12,6%. Такие данные привел на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Несмотря на снижение количества функционирующих в России МФО, растет количество договоров на выдачу займов в них. По состоянию на 30 сентября 2018 года, за 12 месяцев их количество выросло на 33%.

По словам Чистюхина, данная статистика говорит о том, что микрофинансовый сегмент рынка обгоняет все другие сегменты финансового рынка.

«По темпам роста, пожалуй, только инвестиционное страхование жизни может поспорить с темпами роста микрофинансового сегмента», — отмечает Чистюхин.

Он также приводит данные, согласно которым количество действующих кредитно-потребительских кооперативов (КПК) на ту же дату составило 2,4 тыс. организаций (сокращение за год на 13,71%).

В то же время количество действующих сельскохозяйственных КПК на конец сентября текущего года составило 1,1 тыс. организаций (сокращение за год на 15,61%).

Также количество действующих ломбардов за рассматриваемый период сократилось на 18,20% и составило порядка пяти тысяч единиц.